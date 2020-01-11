Слуцкий: «Не сталкивался с нетрадиционной ориентацией ни в России, ни в Англии, ни в Голландии»

Главный тренер казанского "Рубина" в интервью Медузе коснулся темы толерантности к ЛГБТ-сообществу в российском и мировом футболе.