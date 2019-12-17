«Юве» трижды забил в 1-м тайме игры Серии А впервые с февраля 2018 года

«Ювентус» обыгрывает «Удинезе» (3:0, второй тайм) в матче 16-го тура Серии А. На 9-й и 37-й минутах голами отметился нападающий «Юве» Криштиану Роналду, а до разгромного счет на 45-й минуте игры довел защитник Леонардо Бонуччи.