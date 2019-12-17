Песков назвал политизированным решение об отстранении РФ от спортивных состязаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение WADA отстранить РФ от участия в международных соревнованиях. Об этом он рассказал во время интервью в программе «Большая игра».