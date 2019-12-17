Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила

Канал CCTV, являющийся основным вещателем АПЛ на территории Китая, отказался от трансляции матча 17-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».