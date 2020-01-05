Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой

5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).