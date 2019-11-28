10 футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем на «Фиште»

1 декабря ФК «Сочи» предстоит домашняя игра в рамках 18-го тура РПЛ с «Оренбургом». Однако физические кондиции футболистов перед этим матчем оставляют желать лучшего.