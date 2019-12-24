Фигурное катание. Прямая трансляция короткой программы спортивных пар на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в Красноярске, состоится короткая программа спортивных пар. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 26 декабря, в 16:15 по московскому времени.