НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря НеттоWADA свяжется с IWF по поводу обвинений Зеппельта в коррупции и покрывательстве допингаУсик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весеМифтахов: «Расслабленности в финале МЧМ-2020 не было, ни в коем случае»МОК не будет рассматривать вопрос об участии России в Олимпийских играх-2020 до решения CAS21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти бывшего игрока «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. Нетто, который всю игровую карьеру провел в «Спартаке», 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.реклама«Реал Мадрид» разгромил «Валенсию» и попал в финал Суперкубка ИспанииФутбольный клуб «Реал Мадрид» одержал победу над «Валенсией» и вышел в финал Суперкубка Испании.«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20«Филадельфия Флайерз» «Летчики» многим казались командой с несколькими яркими и интересными игроками, в том числе довольно молодыми, но не более того.Возвращение Старых и дебют Халили. Чего ждать от ОберхофаВ четверг после новогодних каникул возобновляется Кубок мира Состав сборной России Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.Диего Шварцман: Медведев все мячи кладёт точно в кортАргентинец Диего Шварцман поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Даниилом Медведевым в 1/4 финала АТР Cup. "Все команды, которые дошли до этой стадии, отлично подготовлены.Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев переходит в «Рубин»Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине», сообщает «Чемпионат».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —МолдоваНачало в 12:00Кубок Италии1/8 ФиналаТорино— : —ДженоаНачало в 15:15Суперкубок ИспанииПолуфиналБарселона— : —АтлетикоНачало в 14:00Весь футболрекламаДмитрий Тарасов может продолжить футбольную карьеруПопулярный российский футболист Дмитрий Тарасов может продолжить свою футбольную карьеру, несмотря на то, что потерял контракт с клубом "Локомотив".НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Фигуристка из России получила травмы во время репетиции открытия юношеских Олимпийских игрРИАМО – 8 янв. В Лозанне во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 35-летняя российская фигуристка получила серьезные травмы, ее имя не называется, сообщает Газета.ru.рекламаСотников: отдали одно своё колесо Николаеву, получившему проколГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для него сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар», на котором россиянин показал третий результат.