Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (ЮКАД) призвала исполком ВАДА принять в отношении российских атлетов более жесткие санкции, чем те, что указаны в рекомендациях комитета по соответствию (CRC), и полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.