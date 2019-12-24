Сарри после поражения от «Лацио»: «Плакать не собираюсь»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заверил журналистов, что не собирается унывать после поражения от «Лацио» в финале Суперкубка Италии (1:3). По его словам, такие вещи не решают проблем.