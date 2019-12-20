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Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках

Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
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«Ювентус» показал шедевры фотошопа с голом Роналду и призвал фанатов не останавливаться

«Ювентус» запустил конкурс, в котором предложил болельщикам придумать подходящие ситуации для прыжка Криштиану Роналду, благодаря которому он забил гол в ворота «Сампдории» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
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