Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках

Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф завоевала золото в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Экхофф победила с результатом 20 минут 27 секунд.