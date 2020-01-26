РПЛ может пожаловаться на РФС в CAS из-за непризнания выборов Прядкина

Журналист Сергей Егоров сообщил о том, что намерена предпринять РПЛ, после того как РФС признала переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ нелигитимным.