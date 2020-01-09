Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.