Болельщики «Ростова» и «Сочи» поддержали акцию протеста фанатов

Футболисты ФК "Ростов" обыграли в матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" со счетом 4:1. Через 30 минут после начала игры часть болельщиков обеих команда покинула трибуны, протестуя против массовых задержаний футбольных фанатов в Санкт-Петербурге.