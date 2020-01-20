Кокорин в составе «Зенита» в матче с «Аль-Увайнахом» забил два гола за три минуты

Нападающий сине-бело-голубых открыл счет на шестой минуте игры в Дохе. Александр Кокорин забил два гола в составе «Зенита» в матче с катарским с «Аль-Увайнахом» в Дохе.