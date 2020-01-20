Кокорин – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом». Он сыграет вместе с Дзюбой

Форвард Александр Кокорин продолжает играть за «Зенит», несмотря на то, что ранее было объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды.