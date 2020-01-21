Олег Матыцин назначен министром спорта России, Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером по спорту

Министерство спорта не будет расформировано, а продолжит работу. Матыцин сменил на посту Павла Колобкова, который возглавлял министерство спорта с 2016 года.