Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.