Кокорин выйдет в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче в Катаре

Нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче против катарского клуба «Аль-Увайнах», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской команды.