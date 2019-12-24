НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЖозе Моуринью: Во втором тайме отбросили в сторону весь негативЕмельяненко принял вызов Кадырова на бойРУСАДА оспорит в CAS отстранение России от участия в международных соревнованияхВиктория Сливко: «Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты»Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лигиЖозе Моуринью: Во втором тайме отбросили в сторону весь негативВ 19-м туре чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле проигрывал Брайтону 0:1 после первого тайма, но в итоге добился победы с результатом 2:1 благодаря голам Делле Алли и Гарри Кейна.рекламаПрогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» и превью 19-го тура АПЛ | Ставка тураСегодня фанатов Английской Премьер-лиги ждет Boxing Day — настоящий футбольный марафон. Спортивный корреспондент и комментатор Данила Махалин расскажет, как он собирается его провести.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.Хоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.В Красноярск прилетели первые участники чемпионата России по фигурному катаниюВ Красноярск начали прибывать участники чемпионата России по фигурному катанию. Это как сами выступающие, так и тренеры, и спортивные комментаторы, и члены делегаций.Редкий триумф Кононова, питерский разгром, страсти в Краснодаре. Вспоминаем лучшие матчи 2019 годаБольшая часть из них пришлась на сезон-2019/20. Зато единственный матч, выбранный нами из предыдущего чемпионата, по интриге стоит всех четырех из нынешнего.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:30Чемпионат Турции. Первая лигаАданаспор— : —КарагюмрюкНачало в 11:00Весь футболреклама«Авангард» может обменять Шумакова в московский клубНападающий «Авангарда» Сергей Шумаков до закрытия трансферного окна в КХЛ может стать игроком московского «Динамо».НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с ДжексономРоссийский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу своего поединка с американцем Куинтоном Джексоном.рекламаЖена Шумахера обнадёжила фразой «большие дела начинаются с маленьких шагов»Жена Михаэля Шумахера Коринна сделала загадочное и обнадеживающее заявление, сказав, что "большие дела начинаются с маленьких шагов".