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АПЛ. «Тоттенхэм» одолел «Брайтон», «Челси» примет «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» — «Брайтон» 2:1 В стартовом матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Брайтон» — 2:1. «Чайкам» удалось открыть счет на 37-й минуте, когда Адам Уэбстер головой замкнул навесную подачу со штрафного от Паскаля Гросса.

Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед выступлением в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Емельяненко, Квинтон Джексон и их тренеры поделились мнением о предстоящем бое (Видео)

Поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Квинтоном Джексоном станет главным событием совместного турнира Bellator и Rizin, который состоится 29 декабря в Японии.
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Весь футбол
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Поздняков не исключает, что CAS не примет решение по апелляции России до ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о процессе оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях по отношению к России в Спортивном арбитражном суде (CAS).

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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