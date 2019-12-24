Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед. Экспертный прогноз матча АПЛ

В четверг, 26 декабря, в 20:30 (МСК) в рамках 19-го тура АПЛ состоится матч между футбольными клубами Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед. Игра пройдет в Манчестере на поле стдаиона «Олд Траффорд».