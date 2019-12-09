Газзаев о «Спартаке» и Тедеско: «Команда неуправляема, неудачный эксперимент продолжается»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев по горячим следам прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» (1:4). После этого поражения красно-белые завершили год на промежуточном 10-м месте, в трех очках от зоны стыков и в 12-ти — от еврокубковой.