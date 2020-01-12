Фуркад в Оберхофе сменил Бе на биатлонном троне, Елисеев 10-й в масс-старте

Масс-старт у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе проходил в несколько необычном формате — и дело не только в отсутствии Бе-младшего.