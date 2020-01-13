В Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракой

На турнире по борьбе в Турции произошла массовая драка с участием спортсменов и тренеров. Драка началась после конфликта представителя Грузии Зураба Эрбоцанашвили и Хасана Закариева с Украины.