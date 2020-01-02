Устюгов стал вторым в мужском масс‑старте на «Тур де Ски»

Российские спортсмены Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье место в мужском масс-старте на «Тур де Ски» в Италии, победил норвежец Йоханнес Клебо, сообщает Газета.ru.