«Какой-то мешок». Тайсон Фьюри высказался про Александра Усика

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александу Усику.