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Наставник сборной Швейцарии поделился мыслями о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини поделился мыслями о предстоящем матче против команды России в рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, передает ТАСС.
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