Александр Большунов: «Если Клэбо считает, что у него шансов нет, ему следует сойти с „Тур де Ски“»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в классической гонке преследования на 15 км в Тоблахе в рамках «Тур де Ски».