Российский вратарь «Тампа Бэй» Василевский одержал 10-ю победу подряд

Бобровский о жизни в США: «Толерантность или терпение – это сразу бросается в глаза. Здесь мне классно и комфортно»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сравнил жизнь в России и США. «Как в родном Новокузнецке с хоккеем? Общаемся с отцом, отец, по возможности, там помогает.