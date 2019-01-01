Поветкин и Хантер подрались вничью. Это справедливо

Максимально равный бой. В Саудовской Аравии проходит вечер бокса, в главном событии подерутся Энтони Джошуа и Энди Руис. А в со-главном бою выступил Александр Поветкин – его соперником был Майкл Хантер.