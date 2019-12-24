В СБР — снова скандал, в «Динамо» — чистка состава, в интервью Голышака — пожар

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 декабря. Малышко могут убрать из состава. В Правлении СБР не все разделяют решение тренеров Все решится сегодня вечером.