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Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменомЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом. 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