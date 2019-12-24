Александра Трусова заявила на ЧР «убийственный» комплект элементов, есть ли шанс у Лизы Туктамышевой?

В Красноярске завтра стартует чемпионат России по фигурному катанию – одно из главных соревнований последних лет, особенно для девушек-одиночниц, потому что им равных в мире нет, и главная конкуренция разгорается как раз на первенстве страны.