Болельщики «Реала» удивлены поступком игроков перед матчем с «Атлетико»

Сегодня, 12 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании, в котором сойдутся два футбольных клуба из Мадрида ‒ «Реал» и «Атлетико».