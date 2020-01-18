Овечкин - о хет-трике: это все командные усилия, и это очень круто

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал хет-трик в матче против "Нью-Джерси" (5:2). "Хет-трик - это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого.