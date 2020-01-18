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«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

"Манчестер Сити" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура АПЛ."Ман Сити" (48) занимает 2 место, "Кристал Пэлас" (30) расположился на 9 позиции.Манчестер, стадион Этихад Стэдиум"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:2 (0:1)Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 62), Стерлинг (Родри 89), Кун Агуэро, Бернарду Силва (Марез 73)Главный тренер: Гвардиола Хосеп.«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд 88), Айю, Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Тосун (Уикхэм 81)Главный тренер: Ходжсон Рой.Предупреждения: МакКарти 13, Айю 26, Менди 58В другом матче игрового дня "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд".
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Первый бой Макгрегора за 1,5 года: где и во сколько смотреть, кто соперник и как результат скажется на Хабибе

Подробный гид по бою. 19 января ориентировочно в 07:30 мск экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт свой первый за полтора года бой.

НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
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Питтсбург — Бостон
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Ванкувер — Сан-Хосе
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Миннесота — Даллас
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Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Джерси
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Монреаль — Вегас
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Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
Торонто — Чикаго
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Оттава — Калгари
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Колорадо — Сент-Луис
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Эдмонтон — Аризона
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Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
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02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир
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