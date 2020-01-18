НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубомБольшунов оторвался от Клебо в общем зачёте Кубка мира на 139 очков: все результатыЮношеские ОИ. Россия победила Канаду – 6:2МОК и МПК направили в CAS заявления о вступлении в спор между WADA и РУСАДААвтогол Фернандиньо «украл» у Ман Сити победу в матче (Видео)Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубомХорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды. "ЦСКА всегда будет первым. Спасибо", — написал игрок в сториз Instagram.рекламаОвечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-ВегасеБоец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.Дортмундская «Боруссия» победила в Аугсбурге. Холанн оформил хет-трик, команды забили 8 мячей«Боруссия» из Дортмунда на выезде нанесла поражение «Аугсбургу» в 18-м туре чемпионата Германии. Победный гол забил Эрлинг Холанн, оформивший в этом матче хет-трик.Итурральде Гонсалес об отмененном голе «Севильи»: «Гудель блокировал путь защитнику „Реала“. Это фол»Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал отмененный гол «Севильи» в ворота «Реала» в матче 20-го тура Ла Лиги (2:1 в пользу мадридцев).«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на 94-й минуте«Челси» уступил в поединке с «Ньюкаслом» в рамках АПЛ. Поединок 23-го тура проходил на «Сент-Джеймс Парк» и завершился 1:0 в пользу Ньюкасла.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова возобновила тренировки и прыгнула каскад прыжковОлимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова возобновила тренировки после выступления в ледовых шоу. Спортсменка выложила в Instagram видео исполнения прыжкового каскада.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Команда дивизиона Харламова победила в мастер-шоуКоманда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу в рамках звездного уик-энда КХЛ, который проходит в Москве. Команда дивизиона Харламова выиграла конкурс "хоккейный биатлон".рекламаВ танцах страдают волосы: канадка Пайпер Гиллес зацепилась за пуговицу партнера – ох, как больноНа чемпионате Канаде – неприятный инцидент в танцах: пострадала одна из самых статусных пар страны. Во время ритм-танца Пайпер Гиллес волосами зацепилась за пуговицу на костюме партнера – Поля Пуарье.