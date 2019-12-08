Месси побил рекорд Роналду по хет-трикам

Вчера форвард «Барселоны» Лионель Месси забил три мяча «Мальорки» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Итоговый счет встречи - 5:2. Этот хет-трик стал для аргентинца 35-м в испанском чемпионате.