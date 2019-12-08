Мария Темникова – чемпионка Европы в плавании на 200 м брассом

Сегодня, 8 декабря, в Глазго (Великобритания) проходит пятый день чемпионата Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. На 200 м брассом победила россиянка Мария Темникова с результатом 2.18,35.