«Иду за Хабибом». Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова. Видео

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик с одной из тренировок, на котором можно посмотреть, какие приёмы он планирует применять в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.