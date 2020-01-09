Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16.30 по московскому времени начнется женский спринт. Гонку откроет российская спортсменка Светлана Миронова.