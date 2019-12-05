Дарья Клишина: «Вполне возможно, что после ухода из спорта останусь в США»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о тренировках в США. – Расскажите, как выглядит ваш обычный рабочий день? – Мы тренируемся на разных объектах, время начала занятий тоже разное.