Глава МОК: У нас нет причин сомневаться в заявлениях WADA

Глава МОК Томас Бах прокомментировал итоги исполкома в Лозанне. По словам Баха, у МОК нет причин сомневаться в заявлениях ВАДА о ситуации вокруг РУСАДА.