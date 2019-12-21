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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в Красноярске в бою за титул WBC Silver

Денис Лебедев 21 декабря вернулся на ринг. Но, к сожалению, одержать громкую победу у него не получилось. Бой состоялся в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и длился 12 раундов.

СК РФ рассказал об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

Следственный комитет РФ располагает данными о передаче бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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