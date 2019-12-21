НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЕмельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой«Торпедо» обыграло «Куньлунь». Команды набрали 138 минут штрафа, в матче было три дракиГуберниев: Сёмин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени«Ман Сити» прервал 9-матчевую серию «Лестера» без поражений в АПЛ. Она длилась с начала октябряЗагитова осваивает элементы парного катания. ВидеоЕмельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бойБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.реклама«Он шел к этому»: тренер Инкин о завершении карьеры ЛебедеваРИА "Новости"/Илья Наймушин Известный российский боксер и тренер Денис Инкин прокомментировал РЕН ТВ слова Дениса Лебедева, который заявил о возможном завершении карьеры.«Ливерпуль» победил «Фламенго» и выиграл Клубный ЧМАнглийский «Ливерпуль» стал победителем Клубного чемпионата мира, победив в финальном матче бразильский «Фламенго» со счетом 1:0. В основное время матча счет открыт не был.Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Экхофф выиграла пасьют на этапе в Анси, Куклина только 14-яВторой финишировала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, третьей – Лена Хекки из Швейцарии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон0 : 0АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 1БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 2ВулверхэмптонЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЧемпионат ИспанииБарселона4 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-042 : 2ФрайбургЗавершёнЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг3 : 1АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииУдинезе2 : 1КальяриЗавершёнЕще 2Весь футболреклама