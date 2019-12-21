«Ливерпуль» победил «Фламенго» и выиграл Клубный ЧМ

Английский «Ливерпуль» стал победителем Клубного чемпионата мира, победив в финальном матче бразильский «Фламенго» со счетом 1:0. В основное время матча счет открыт не был.