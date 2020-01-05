В сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМ

Нападающий сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от национальной команды России (4:5 ОТ) в полуфинале молодежного чемпионата мира. — У нас было много шансов победить в этом матче.