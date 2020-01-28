Фигурному катанию в Европе конец. Российские девочки и в этом виноваты?

Немецкий чиновник раскритиковал юных российских фигуристок. Ох, лучше бы он этого не делал! Сборная России уничтожила всех на чемпионате Европы по фигурному катанию.