НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимойРоссияне грубо провоцировали шведов на молодежном чемпионате мира по хоккеюWADA потребовало от России более 1 млн долларовНа «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в горуФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимойНападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года, сообщает AS.рекламаПользователи Сети пожелали россиянам «порвать канадский лист» в финале МЧМ по хоккеюРоссийская хоккейная сборная сразится с соперниками из Канады в матче молодежного чемпионата мира 5 января. Накануне, 4 января, в Остраве состоялись полуфинальные игры молодежного чемпионата мира.«Тур де Ски». Легков и Дуботолкина выиграли забеги на Альпе Чермис среди любителей, Турышев – 3-йОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков второй год подряд выиграл забег на Альпе Чермис среди любителей на «Тур де Ски».Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.В США подняли на смех новый контракт КовальчукаАмериканские хоккейные эксперты и болельщики подняли на смех контракт российского нападающего Ильи Ковальчука с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».Хачанов обыграл Фритца на Кубке ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов победил американца Тейлора Фритца, выведя сборную России вперёд в командном противостоянии АТР Cup.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 1ЛациоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Игорь Ларионов: В финале важно показать спокойствие и компактность действийТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от финальной встречи чемпионата мира против Канады.рекламаВ шведском Мальмё свалили памятник футболисту Златану ИбрагимовичуПри этом на голову скульптуры злоумышленники натянули чёрный свитер с надписью «Швеция». Кроме того, неизвестные оставили около памятника надпись «убрать».