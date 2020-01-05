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Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и Омске

Глава международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России. Турнир, несмотря на санкции со стороны ВАДА, примут Новосибирск и Омск.
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
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Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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Бостон — Коламбус
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