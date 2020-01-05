НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимойШведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюВАДА бесцеремонно требует с России миллион. Придется платить непонятно за чтоБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Овечкин — о победе России в полуфинале МЧМ: «Мы все смотрели игру. Бэкстрем грустный»«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимойНападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года, сообщает AS.рекламаПоявилось видео голов полуфинала МЧМ по хоккею Канада – ФинляндияОпределился второй финалист молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады вчистую переиграла действующих чемпионов – финнов.Тур де Ски. Непряева стала второй в общем зачете, первая — ЙохаугПодошел к концу женский розыгрыш Тур де Ски. Победу в престижной многодневке одержала норвежка Тереза Йохауг.Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и ОмскеГлава международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России. Турнир, несмотря на санкции со стороны ВАДА, примут Новосибирск и Омск.Медведев обыграл Изнера на ATP Cup и принес сборной России победу над СШАРоссийский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера (6:3, 6:1) на турнире ATP Cup.Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 1ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 1ВеронаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс0 : 0СуонсиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион0 : 1Нортгемптон ТаунИдёт 1-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеПерерывЕще 12Весь футболрекламаИлья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Уроженец Твери, прославленный российский хоккеист подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». Об этом 3 января 2020 года сообщает официальный аккаунт клуба.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Яшин о финале МЧМ по хоккею между сборными России и КанадыУ молодёжной сборной России по хоккею есть все шансы обыграть Канаду в финале мирового первенства, если она вновь будет действовать в силовой манере, как это было в матче группового этапа.рекламаФазель: распределение сборных по группам на МЧМ было не совсем справедливымПрезидент ИИХФ Рене Фазель выразил мнение, что состав групп на предварительном этапе молодежного чемпионата был не совсем равным по силе.