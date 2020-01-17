Холанд божественно начал в «Боруссии». Так же – с хет-трика – дебютировал Обамеянг, а еще – Руни в «МЮ»

На историю с Руни похоже больше. В Бундеслиге возобновился сезон, и уже было близко к сенсации в Аугсбурге – местный клуб бил 3:1 дортмундскую «Боруссию» у себя дома.